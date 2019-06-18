Авіакомпанія Ernest Airlines (Італія), що раніше закрила два рейси зі Львова, вирішила відкрити рейси з Одеси до Риму (аеропорт "Фьюмічіно", Італія) з 18 квітня.
Дивися повний текст Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:31
Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму
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Дивися повний текст Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:31
та делов то.. одним больше одним меньше
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