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Porsche показала новий Cayman
GT4 і Boxster Spyder (фото)

Porsche показала новий Cayman GT4 і Boxster Spyder (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:36

Porsche показала новий Cayman GT4 і Boxster Spyder (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Porsche показав нове покоління спорткарів Cayman GT4 і Boxster Spyder. Машини отримали чотирьохлітровий двигун, який може розвивати 8 тис. оборотів за хвилину.

Дивися повний текст Porsche показала новий Cayman GT4 і Boxster Spyder (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:37

Где фото?!?!
myshapiton
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