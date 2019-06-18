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Porsche показала новий Cayman GT4 і Boxster Spyder (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник Porsche показав нове покоління спорткарів Cayman GT4 і Boxster Spyder. Машини отримали чотирьохлітровий двигун, який може розвивати 8 тис. оборотів за хвилину.
Дивися повний текст Porsche показала новий Cayman GT4 і Boxster Spyder (фото)
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:37
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