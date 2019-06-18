В разі ухвалення рішення про знесення застарілого будинку необхідно обов'язково спочатку побудувати нове житло.
Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити \"хрущовки\".
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Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10
Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити "хрущовки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити \"хрущовки\".
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10
И что планируется построить взамен? 16-20 этажный муравейник?
Живите сами в этой урбанистике. Вся Европа живет в низкоэтажных домах этажей в 3-5.
Я понимаю, что этажность новостроев тут ещё и не оговаривалась, просто решил заранее высказать своё мнение.
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