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Парцхаладзе розповів, коли
можна буде зносити "хрущовки"

Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити "хрущовки"
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10

Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити "хрущовки"

Пропонуємо до обговорення:
В разі ухвалення рішення про знесення застарілого будинку необхідно обов'язково спочатку побудувати нове житло.

Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити \"хрущовки\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10

И что планируется построить взамен? 16-20 этажный муравейник?
Живите сами в этой урбанистике. Вся Европа живет в низкоэтажных домах этажей в 3-5.
Я понимаю, что этажность новостроев тут ещё и не оговаривалась, просто решил заранее высказать своё мнение.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:56

Якщо все так чесно і справедливо, то чому не можна просто викупити усі квартири в хрущовці по цінам на 10%(наприклад) вище ринкових.
І для цього ніяких законів не потрібно...
Думаю тому більшість людей банально не вірить цим законам і "справедливості" яку вони обіцяють.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:36

Такая забота
cia
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:55

andrijk777
Якщо все так чесно і справедливо, то чому не можна просто викупити усі квартири в хрущовці по цінам на 10%(наприклад) вище ринкових.
І для цього ніяких законів не потрібно...
Думаю тому більшість людей банально не вірить цим законам і "справедливості" яку вони обіцяють.

За ціну хруща + 10% не купити новобудову з ремонтом. Плюс не всі можуть захотіти продавати.
Sergius
 
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