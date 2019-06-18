Додано: Чет 20 чер, 2019 09:55

andrijk777 написав: Якщо все так чесно і справедливо, то чому не можна просто викупити усі квартири в хрущовці по цінам на 10%(наприклад) вище ринкових.

І для цього ніяких законів не потрібно...

Думаю тому більшість людей банально не вірить цим законам і "справедливості" яку вони обіцяють. Якщо все так чесно і справедливо, то чому не можна просто викупити усі квартири в хрущовці по цінам на 10%(наприклад) вище ринкових.І для цього ніяких законів не потрібно...Думаю тому більшість людей банально не вірить цим законам і "справедливості" яку вони обіцяють.

Ньюанс в том, что многие не хотят менять район проживания, заморачиваться с рисками купли-продажи, а при таком варианте, как Вы предлагаете, скорее всего, придется покупать жилье на вторичном рынке в худшем районе... Как раз вариант со стартовым домом примерно в том же районе, куда можно будет отселить жильцов хрущевок, в этом плане неплох. Новострой с бюджетным ремонтом в своем же районе примерно соответствующий по площади или количеству комнат (чуть больше, с учетом современных норм, а не как когда-то хотели по нормам на зарегистрированных, так сразу 30 человек оказывалось зарегистрировано в той хрущевке) и помощь с оформлением и переездом - оптимальный вариант, который устроит застройщиков и жильцов. Конечно, этажность будет увеличиваться, за счет этого и есть интерес к таким проектам. Но для того, чтобы не превратить город в бетонное гетто, нужен генплан и детальные планы комплексного развития микрорайона.