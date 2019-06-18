В разі ухвалення рішення про знесення застарілого будинку необхідно обов'язково спочатку побудувати нове житло.
Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити \"хрущовки\".
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Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10
Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити "хрущовки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити \"хрущовки\".
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10
И что планируется построить взамен? 16-20 этажный муравейник?
Живите сами в этой урбанистике. Вся Европа живет в низкоэтажных домах этажей в 3-5.
Я понимаю, что этажность новостроев тут ещё и не оговаривалась, просто решил заранее высказать своё мнение.
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:56
Якщо все так чесно і справедливо, то чому не можна просто викупити усі квартири в хрущовці по цінам на 10%(наприклад) вище ринкових.
І для цього ніяких законів не потрібно...
Думаю тому більшість людей банально не вірить цим законам і "справедливості" яку вони обіцяють.
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:55
andrijk777
За ціну хруща + 10% не купити новобудову з ремонтом. Плюс не всі можуть захотіти продавати.
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:55
Ньюанс в том, что многие не хотят менять район проживания, заморачиваться с рисками купли-продажи, а при таком варианте, как Вы предлагаете, скорее всего, придется покупать жилье на вторичном рынке в худшем районе... Как раз вариант со стартовым домом примерно в том же районе, куда можно будет отселить жильцов хрущевок, в этом плане неплох. Новострой с бюджетным ремонтом в своем же районе примерно соответствующий по площади или количеству комнат (чуть больше, с учетом современных норм, а не как когда-то хотели по нормам на зарегистрированных, так сразу 30 человек оказывалось зарегистрировано в той хрущевке) и помощь с оформлением и переездом - оптимальный вариант, который устроит застройщиков и жильцов. Конечно, этажность будет увеличиваться, за счет этого и есть интерес к таким проектам. Но для того, чтобы не превратить город в бетонное гетто, нужен генплан и детальные планы комплексного развития микрорайона.
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:41
Re: Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити
Все хорошо, а как насчет коммуникаций, которыми в основной массе с советских времен никто не занимался? Нельзя просто так на месте десятка пятиэтажек построить пару десятков 24-этажных зданий, а то потом эти новостройки окажутся без воды и канализации,такие ситуации уже имеют место и при точечной застройке, а тут речь идет о целых районах...как по мне это просто очередное заявление ни о чем...
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