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Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити "хрущовки"
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:48
blueiceua написав:
Еще не факт что новые дома будут лучше проверенных временем кирпичных хрущевок.
И Парцхаладзе, видиимо думает о своем строительном бизнесе, а не о простых жителях хрущевок
Это все-равно лушче вариант чем было до того.
Жилье стареет и ветшает, и правильные пацаны за 5 лет протянули такие изменения по которым все что платилось на ремонты, простили, и теперь абсолютно все по поддержанию дома лежит на владельцах... Это путь в никуда и к катастрофическим обвалам домов.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:53
noxfox70 написав:
С бабушками и дедушками,живущими в этих хрущевках,невозможно будет договориться...
и не надо, они защищены правом собственности
депозитные ставки сначала изучаем, думаем, подписываем договор, вносим деньгу
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:31
Только что из Чехии, все хрущевки, даже панельки, стоят на месте, только обшиты минватой и заменены коммуникации и окна. За чей счёт и как происходило - не знаю. Некоторые достроены на пару этажей, но очень немного. Затраты точно не окупит.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:39
DoooM написав:
16-20 этажный муравейник?
Что вы такое говорите?! Какие 16 этажей? Уже можно по 35-40 строить без придомовой и мест парковки. Очередь к лифту, очередь к выезду со двора, очередь на шиномонтаж, вы же по ямам будете ездить.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:17
Дай Бог,чтобы эти де*** идеи умерли вместе с Парцхаладзе.Они ведь думают о своей наживе,в гробу они жильцов видели.Революцию захотели?В таких коррумпированных странах реализовывать такие проекты-смерти подобно,это даже хуже наших "реформ".
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