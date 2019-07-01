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Парцхаладзе розповів, коли
можна буде зносити "хрущовки"

Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити "хрущовки"
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:48

  blueiceua написав:Еще не факт что новые дома будут лучше проверенных временем кирпичных хрущевок.
И Парцхаладзе, видиимо думает о своем строительном бизнесе, а не о простых жителях хрущевок

Это все-равно лушче вариант чем было до того.
Жилье стареет и ветшает, и правильные пацаны за 5 лет протянули такие изменения по которым все что платилось на ремонты, простили, и теперь абсолютно все по поддержанию дома лежит на владельцах... Это путь в никуда и к катастрофическим обвалам домов.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:53

  noxfox70 написав:С бабушками и дедушками,живущими в этих хрущевках,невозможно будет договориться...

и не надо, они защищены правом собственности
депозитные ставки сначала изучаем, думаем, подписываем договор, вносим деньгу
https://twitter.com/CrimeaUA1 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:31

Только что из Чехии, все хрущевки, даже панельки, стоят на месте, только обшиты минватой и заменены коммуникации и окна. За чей счёт и как происходило - не знаю. Некоторые достроены на пару этажей, но очень немного. Затраты точно не окупит.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:39

Re: Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити

  DoooM написав:16-20 этажный муравейник?

Что вы такое говорите?! Какие 16 этажей? Уже можно по 35-40 строить без придомовой и мест парковки. Очередь к лифту, очередь к выезду со двора, очередь на шиномонтаж, вы же по ямам будете ездить.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:17

Дай Бог,чтобы эти де*** идеи умерли вместе с Парцхаладзе.Они ведь думают о своей наживе,в гробу они жильцов видели.Революцию захотели?В таких коррумпированных странах реализовывать такие проекты-смерти подобно,это даже хуже наших "реформ".
Scotch
 
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