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Темпи зростання доходів
українців сповільняться -...

Темпи зростання доходів українців сповільняться -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 00:36

Темпи зростання доходів українців сповільняться -...

Пропонуємо до обговорення:
Причиною стане зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників.

Дивися повний текст Темпи зростання доходів українців сповільняться - прогноз Нацбанку.
R2
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Конгениально!
svetoch-10
 
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Статья - бред. Доходы не увеличились, потому что уменьшилась конкуренция работников у работодателей. Что вы там курите?
sensei
 
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