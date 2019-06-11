Причиною стане зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників.
Дивися повний текст Темпи зростання доходів українців сповільняться - прогноз Нацбанку.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 00:36
Темпи зростання доходів українців сповільняться -...
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Дивися повний текст Темпи зростання доходів українців сповільняться - прогноз Нацбанку.
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:51
Статья - бред. Доходы не увеличились, потому что уменьшилась конкуренция работников у работодателей. Что вы там курите?
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