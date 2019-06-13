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У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:30
Пропонуємо до обговорення:
В результаті четвертого в поточному році голосування за проекти Громадського бюджету переможцями стали 554 проекти на загальну суму близько 160 мільйонів гривень.
Дивися повний текст У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:30
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