В результаті четвертого в поточному році голосування за проекти Громадського бюджету переможцями стали 554 проекти на загальну суму близько 160 мільйонів гривень.
Дивися повний текст У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:30
У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя
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Дивися повний текст У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя.
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:45
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:37
июнь месяц, а уже 4-ый раз выбирали проекты??? вот это трудоголики. То есть проектов 554*4, уже больше 2000 штук в 2019 году. Проекты по первым трем голосованиям уже реализовали??? дубаи и сингапур нервно курят в сторонке...
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:45
Посчитали каждую скамейку, дерево и социальный борд - вот вам и 554 проекта в сферах туризма, коммунального хозяйства и образования
Кличко такой Кличко... Надеюсь, через год мэр будет новый!
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