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У Києві реалізують понад 500
проектів, що поліпшують життя

У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:30

У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя

Пропонуємо до обговорення:
В результаті четвертого в поточному році голосування за проекти Громадського бюджету переможцями стали 554 проекти на загальну суму близько 160 мільйонів гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:30

Метро на Троещину проведите пустобрехи!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:11

Да, давайте больше проектов в Киеве. Регионы же не нужно развивать.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:28

N0mad
Каким боком развитие регионов к бюджету города Киев?
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:45

  ALexxxS написав:N0mad
Каким боком развитие регионов к бюджету города Киев?


Не, не так - каким боком развитие регионов к популизму о развитии Киева? :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:37

июнь месяц, а уже 4-ый раз выбирали проекты??? вот это трудоголики. То есть проектов 554*4, уже больше 2000 штук в 2019 году. Проекты по первым трем голосованиям уже реализовали??? дубаи и сингапур нервно курят в сторонке...
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:45

  jr_diava88 написав:июнь месяц, а уже 4-ый раз выбирали проекты??? вот это трудоголики. То есть проектов 554*4, уже больше 2000 штук в 2019 году. Проекты по первым трем голосованиям уже реализовали??? дубаи и сингапур нервно курят в сторонке...


Посчитали каждую скамейку, дерево и социальный борд - вот вам и 554 проекта в сферах туризма, коммунального хозяйства и образования :mrgreen:

Кличко такой Кличко... Надеюсь, через год мэр будет новый!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:52

можно дороги, мосты, окружную?
Rainbow
 
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