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У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:30
Пропонуємо до обговорення:
В результаті четвертого в поточному році голосування за проекти Громадського бюджету переможцями стали 554 проекти на загальну суму близько 160 мільйонів гривень.
Дивися повний текст У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя
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R2
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:30
Метро на Троещину проведите пустобрехи!
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Додано: Чет 20 чер, 2019 08:11
Да, давайте больше проектов в Киеве. Регионы же не нужно развивать.
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N0mad
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:28
N0mad
Каким боком развитие регионов к бюджету города Киев?
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ALexxxS
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:45
ALexxxS написав:
N0mad
Каким боком развитие регионов к бюджету города Киев?
Не, не так - каким боком развитие регионов к популизму о развитии Киева?
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zРадио
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:37
июнь месяц, а уже 4-ый раз выбирали проекты??? вот это трудоголики. То есть проектов 554*4, уже больше 2000 штук в 2019 году. Проекты по первым трем голосованиям уже реализовали??? дубаи и сингапур нервно курят в сторонке...
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jr_diava88
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:45
jr_diava88 написав:
июнь месяц, а уже 4-ый раз выбирали проекты??? вот это трудоголики. То есть проектов 554*4, уже больше 2000 штук в 2019 году. Проекты по первым трем голосованиям уже реализовали??? дубаи и сингапур нервно курят в сторонке...
Посчитали каждую скамейку, дерево и социальный борд - вот вам и 554 проекта в сферах туризма, коммунального хозяйства и образования
Кличко такой Кличко... Надеюсь, через год мэр будет новый!
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:52
можно дороги, мосты, окружную?
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Rainbow
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:04
Модеры, объясните причину удаления моих сообщений?
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BIGor
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:37
А кроме Киева в Украине больше городов нет?
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olegpm16
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