RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Споживчі настрої українців
покращуються другий місяць...

Споживчі настрої українців покращуються другий місяць...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:48

Споживчі настрої українців покращуються другий місяць...

Пропонуємо до обговорення:
За результатом травня 2019 року індекс вийшов на рівень 2013 року.

Дивися повний текст Споживчі настрої українців покращуються другий місяць поспіль (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89392
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:48

Откровенное вранье! В июне никто не покупает ничего, в апреле было то же самое! Все с точностью до наоборот!
sensei
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 03.01.11
Подякував: 43 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:21

  sensei написав:Откровенное вранье! В июне никто не покупает ничего, в апреле было то же самое! Все с точностью до наоборот!

Надо же перед выборами навешать лапши зелёным избирателям
Vint
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:00

Ох уж эти индексы - просто числа. Никакой расшифровки. Просто выросли какие-то циферки в этих числах...
DoooM
 
Повідомлень: 17
З нами з: 11.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Темпи зростання доходів українців сповільняться -...
R2 » Чет 20 чер, 2019 00:36
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 07:51
sensei
Прем'єр повідомив про збільшення зарплат українців удвічі 1, 2
R2 » Вів 18 чер, 2019 09:25
10 848
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 09:19
postsilverbox
Місія NASA на Місяць обійдеться в $20-30 млрд
R2 » Вів 18 чер, 2019 11:50
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 22:22
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13783)
20.06.2019 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.