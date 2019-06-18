За результатом травня 2019 року індекс вийшов на рівень 2013 року.
Дивися повний текст Споживчі настрої українців покращуються другий місяць поспіль (інфографіка).
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:48
Споживчі настрої українців покращуються другий місяць...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Споживчі настрої українців покращуються другий місяць поспіль (інфографіка).
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:48
Откровенное вранье! В июне никто не покупает ничего, в апреле было то же самое! Все с точностью до наоборот!
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:21
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:00
Ох уж эти индексы - просто числа. Никакой расшифровки. Просто выросли какие-то циферки в этих числах...
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:31
Летом всегда настроение улучшается, а осенью начинает ухудшаться.
А на каком основании улучшаеться то, уточните?
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