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Конфіскація майна і захист
свідків: у «Слузі народу»...

Конфіскація майна і захист свідків: у «Слузі народу»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:16

Конфіскація майна і захист свідків: у «Слузі народу»...

Пропонуємо до обговорення:
Президентська партія «Слуга народу» представила кроки, за допомогою яких планує «знищити системну корупцію».

Дивися повний текст Конфіскація майна і захист свідків: у «Слузі народу» розповіли, як планують «знищити системну корупцію».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:16

Может для начала залоги отменить, для коррупционеров ?
Igorten
 
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