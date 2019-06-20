поднялась тема, рассмотреть вариант, есть одно место куда можно поставить почтомат, + наблюдение охраны через камеру.
у китайцев нашел 1,6$-4,5к и доставка около 9к$
других вариантов нету?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:01
Parcel Locker, портативные почтоматы.
поднялась тема, рассмотреть вариант, есть одно место куда можно поставить почтомат, + наблюдение охраны через камеру.
у китайцев нашел 1,6$-4,5к и доставка около 9к$
других вариантов нету?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:48
Re: Parcel Locker, портативные почтоматы.
Реноме делают отечественные сейфы и платежные терминалы, может, и почтоматы делают, попробуйте узнать
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