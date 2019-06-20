RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Parcel Locker,
портативные почтоматы.

Parcel Locker, портативные почтоматы.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:01

Parcel Locker, портативные почтоматы.

поднялась тема, рассмотреть вариант, есть одно место куда можно поставить почтомат, + наблюдение охраны через камеру.

у китайцев нашел 1,6$-4,5к и доставка около 9к$

других вариантов нету?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 22.12.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:48

Re: Parcel Locker, портативные почтоматы.

proftpd66 написав:поднялась тема, рассмотреть вариант, есть одно место куда можно поставить почтомат, + наблюдение охраны через камеру.

у китайцев нашел 1,6$-4,5к и доставка около 9к$

других вариантов нету?
Реноме делают отечественные сейфы и платежные терминалы, может, и почтоматы делают, попробуйте узнать
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24880
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5885 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12630)
21.06.2019 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.