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Реконструкція Шулявського моста:
АМКУ викрив компанії з...

Реконструкція Шулявського моста: АМКУ викрив компанії з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:19

Реконструкція Шулявського моста: АМКУ викрив компанії з...

Пропонуємо до обговорення:
Розслідування Антимонопольного комітету України показало, що тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту вартістю 600 мільйонів гривень компанія "Північно-український будівельний альянс" виграла з кричущими порушеннями.

Дивися повний текст Реконструкція Шулявського моста: АМКУ викрив компанії з \"Укрбуду\" в тендерній змові.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:19

А заставить построить мост за свой счёт СЛАБО ?
и когда ГБР займётся уже Педаликом и его друзьями?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:27

В результате мост будет строиться годами
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:45

дело развалится в суде. а шум нужен для будущих выборов мера Киева.
alex_o
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