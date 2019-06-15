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Реконструкція Шулявського моста: АМКУ викрив компанії з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:19
Пропонуємо до обговорення:
Розслідування Антимонопольного комітету України показало, що тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту вартістю 600 мільйонів гривень компанія "Північно-український будівельний альянс" виграла з кричущими порушеннями.
Дивися повний текст Реконструкція Шулявського моста: АМКУ викрив компанії з \"Укрбуду\" в тендерній змові
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R2
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:19
А заставить построить мост за свой счёт СЛАБО ?
и когда ГБР займётся уже Педаликом и его друзьями?
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idealstorm
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:27
В результате мост будет строиться годами
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:45
дело развалится в суде. а шум нужен для будущих выборов мера Киева.
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alex_o
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:06
idealstorm
В смысле "за свой счет"? А за чей счет по-твоему он сейчас строится?
школьник, иди на улицу погуляй
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smart_analyst2017
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:07
Два года вождь Зоркий Глаз томился в застенках у шерифа и только на третий обнаружил, что одной стены в камере нет
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antey1969
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