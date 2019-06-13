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Ще один банк в Україні
підключився до Apple Pay

Ще один банк в Україні підключився до Apple Pay
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:42

Ще один банк в Україні підключився до Apple Pay

Пропонуємо до обговорення:
Apple Pay став доступним власникам карток "Райффайзен Банк Аваль".

Дивися повний текст Ще один банк в Україні підключився до Apple Pay.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:43

поздравляю Райфайзен
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