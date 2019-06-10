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Зростання української економіки
сприятиме зменшенню її...

Зростання української економіки сприятиме зменшенню її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:33

Зростання української економіки сприятиме зменшенню її...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо в Україні будуть забезпечені стабільні темпи економічного зростання, рівень тіньової економіки буде поступово знижуватися.

Дивися повний текст Зростання української економіки сприятиме зменшенню її тіньового сектору - Данилишин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:34

И снижение налогов тоже наверное?

А еще если люди увидят блага, которые им дает государство за их налоги, тоже увеличится детенизация?!
Rainbow
 
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