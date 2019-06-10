Якщо в Україні будуть забезпечені стабільні темпи економічного зростання, рівень тіньової економіки буде поступово знижуватися.
Дивися повний текст Зростання української економіки сприятиме зменшенню її тіньового сектору - Данилишин.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 12:33
Зростання української економіки сприятиме зменшенню її...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання української економіки сприятиме зменшенню її тіньового сектору - Данилишин.
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:34
И снижение налогов тоже наверное?
А еще если люди увидят блага, которые им дает государство за их налоги, тоже увеличится детенизация?!
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