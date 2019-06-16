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УЗ просить у Ради 7 млрд грн
на закупку приміських поїздів

УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:16

УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця закликає народних депутатів внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет» і виділити вже в цьому році перевізнику 7,1 млрд грн на оновлення приміського рухомого складу.

Дивися повний текст УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:19

Про самоокупаемость, про кредиты не слышали? Тогда понятно, позиция "взять и поделить" срывает крышу, а слюна заливает обувь.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:23

  Вадим Жураковский написав:Про самоокупаемость, про кредиты не слышали? Тогда понятно, позиция "взять и поделить" срывает крышу, а слюна заливает обувь.


проблема в том что электрички убыточное направление. так что это чисто социалка
fadykstas
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:34

Re: УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїзд

  fadykstas написав:электрички убыточное направление.

Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ?
Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! :)
К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:20

Re: УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїзд

LutsMan написав:
  fadykstas написав:электрички убыточное направление.

Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ?
Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! :)
К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
Убыточны, и это факт
Подавляющее большинство ездит или по стоимости проезда на 1 станцию или вообще зайцем
Контролёры сами же просто на карман берут стоимость проезда на 1 станцию.
Чтобы что-то исправить, нужны колоссальные вложения в оборудование, в турникеты, ограждения на станциях, платформах, нормальные зарплаты персоналу и особенно контролерам, подвижной состав.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:45

Проезд электричкой в пригород Харькова стоит 15-20грн.
А проезд до аналогичного пункта автобусом = 120-150грн.
Интересно, почему это они убыточны? Да потому что ездят ещё на паровозах, которые не обслуживаются годами. Эти ведра уже давно пора сдать на металл и закупить (да-да, закупить) новые составы, в кредит. Выставить адекватную цену - и вэлкам "жити по-новому".
Разрешите УЗ взять кредит в иностранном банке под 3-4% годовых - и пусть сами крутяся.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:51

  LutsMan написав:
  fadykstas написав:электрички убыточное направление.

Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ?
Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! :)
К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?

Вы просто посчитайте число льготников, бесплатно едущих в пригородной электричке (включая пенсионеров, полный перечень - п.2.1-2.16, https://uz.gov.ua/passengers/ticket_discounts/) и число таковых в пригородной маршрутке. Думаю, после этого у вас подобных вопросов не будет.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:07

  Faceless написав:
LutsMan написав:
  fadykstas написав:электрички убыточное направление.

Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ?
Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! :)
К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
Убыточны, и это факт
Подавляющее большинство ездит или по стоимости проезда на 1 станцию или вообще зайцем
Контролёры сами же просто на карман берут стоимость проезда на 1 станцию.
Чтобы что-то исправить, нужны колоссальные вложения в оборудование, в турникеты, ограждения на станциях, платформах, нормальные зарплаты персоналу и особенно контролерам, подвижной состав.

Ты и в электричках знаток? :mrgreen:
BIGor
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