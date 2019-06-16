УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів

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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:45
Я приведу ряд фактов, а Вы принимайте решение:
1. В Украине самая большая в Европе Ж/Д
2. До войны в Украине было самое большое количество грузов перевозимых по Ж/Д
3. В Украине была самая мощная совковая база железнодорожного машиностроения - полный замкнутый цикл.
4. Семья и Ко. официально и системно уничтожила Ж/Д - что дало значительную перевагу Врагу в Войне.(сняты с хранения и вырезаны на металлолом ПС работащий на местном топливе)
5. Весь мир стремиться к экологичному транспорту - электрички это значительная его часть.
6. вокруг Ж/Д построены целые города - работают только на узловые станции.(уничтожать Ж/Д - равносильно уничтожать Украину)
7. Не убыточной вид транспорта - а насильно обесценена местная валюта расчёта, что не позволяет населению в полной мере платить. Т.Е. Ж/Д есть социальный вид транспорта
- можно обратить внимание на Швецию, где, в ряде городов - городской электротранспорт сделали бесплатным по экологическим меркам предпочтения.(там беспокоятся о будущем поколении это у нас, одни мутанты)
- КТО за этим стоит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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