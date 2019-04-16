З 1 липня в Україні посилюються ліміти на посилки з-за кордону.
Дивися повний текст Як розрахувати суму податку на закордонні посилки (інфографіка).
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:28
Як розрахувати суму податку на закордонні посилки...
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Дивися повний текст Як розрахувати суму податку на закордонні посилки (інфографіка).
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:29
«Налог — это дозволенная форма грабежа».
Фома Аквинский, философ, теолог
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