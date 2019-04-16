RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як розрахувати суму податку
на закордонні посилки...

Як розрахувати суму податку на закордонні посилки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:28

Як розрахувати суму податку на закордонні посилки...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня в Україні посилюються ліміти на посилки з-за кордону.

Дивися повний текст Як розрахувати суму податку на закордонні посилки (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89394
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:29

«Налог — это дозволенная форма грабежа».
Фома Аквинский, философ, теолог
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivsmvs84, логан1919 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Ніхто не відчув": Гройсман назвав суму, яку Україна...
R2 » Вів 21 тра, 2019 16:23
6 359
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 14:55
cannabis_ua
Українці сплатили 107 млн грн податку на нерухомість
R2 » Вів 16 кві, 2019 15:51
1 358
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2019 15:51
Giroi
Міжнародні резерви зросли на суму понад $400 млн
R2 » П'ят 05 кві, 2019 09:36
1 551
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 09:36
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6925)
20.06.2019 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.