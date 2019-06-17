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У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Дехто шукає нові можливості, нерегульовані сфери.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка)
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R2
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:06
Ага, Изи Пей проверьте! С их мешками налички(((
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reg
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:33
А где про чистый фрод?
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hodkonem36
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