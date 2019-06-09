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На Троєщину хочуть запустити
й метро, і трам-трейн

На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:20

На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску "трам-трейну”, який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.

Дивися повний текст На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн.
R2
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А гиперлупу когда?
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когда фопы начнут налоги платить
alex_o
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А сейчас что строят-это не метро?
valentina2019
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