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На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 15:20
Пропонуємо до обговорення:
Столична влада веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску "трам-трейну”, який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.
Дивися повний текст На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:20
А гиперлупу когда?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:28
когда фопы начнут налоги платить
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alex_o
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:13
А сейчас что строят-это не метро?
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