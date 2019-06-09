Столична влада веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску "трам-трейну”, який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.
Дивися повний текст На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:20
На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:35
На Троещине так много станций метро, не подскажете на какую сесть, что бы доехать до аэропорта Киев, ну или до Борисполя?!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:40
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