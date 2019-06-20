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На Троєщину хочуть запустити
й метро, і трам-трейн

На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:20

На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску "трам-трейну”, який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.

Дивися повний текст На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:28

когда фопы начнут налоги платить
alex_o
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:13

А сейчас что строят-это не метро?
valentina2019
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:35

На Троещине так много станций метро, не подскажете на какую сесть, что бы доехать до аэропорта Киев, ну или до Борисполя?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:40

  Rainbow написав:На Троещине так много станций метро, не подскажете на какую сесть, что бы доехать до аэропорта Киев, ну или до Борисполя?!

тю, да там свой аэропорт есть с прямым авиасообщением на Пуховку
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:56

НЕ хочу!!!
Збудують метро і заплюють висотками кожен двір і все аж до Дніпра, тоді буде на Троєщины не 400 тис, а 1млн!
Ні хто і ні що тоді цей процес не зупинить!
НЕ ХОЧУ!!!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:41

  andriyzhagun написав:НЕ хочу!!!
Збудують метро і заплюють висотками кожен двір і все аж до Дніпра, тоді буде на Троєщины не 400 тис, а 1млн!
Ні хто і ні що тоді цей процес не зупинить!
НЕ ХОЧУ!!!

"Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн."
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:53

О метро на троещину я уже слышу уже лет 25 минимум перед каждыми выборами.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13

  alex_o написав:когда фопы начнут налоги платить

когда чиновники перестанут пилить бюджеты...
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