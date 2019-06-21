Столична влада веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску "трам-трейну”, який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.
Дивися повний текст На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 15:20
На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:35
На Троещине так много станций метро, не подскажете на какую сесть, что бы доехать до аэропорта Киев, ну или до Борисполя?!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:40
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:56
НЕ хочу!!!
Збудують метро і заплюють висотками кожен двір і все аж до Дніпра, тоді буде на Троєщины не 400 тис, а 1млн!
Ні хто і ні що тоді цей процес не зупинить!
НЕ ХОЧУ!!!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:41
"Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн."
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:53
О метро на троещину я уже слышу уже лет 25 минимум перед каждыми выборами.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:02
Re: На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн
Так есть же трамвай на Троещине, почему бы его не дотянуть до Левобережки, но видимо это слишком просто. Нужно пообещать построить новый и прямо на правый берег.
|