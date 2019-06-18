Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу
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Там война идет, чувак, какое восстановление. Тебя кинули. Путлеру нужна война, это его цель, ему не нужен ни Донбасс, ни что либо еще. И вообще, не много ли на нашу шею? Мне интересно вот что. https://mpulse.top/news/5d0b5a61340f0d2 ... n_get_more Конституционный суд Украины отменил закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет, пишет Обозреватель. Это что же выходит, вы дураки пашите, а менты с другими силовиками и чинушами будут и дальше выходить на пенсию в 38 лет. Браво! Ваши налоги идут здоровым быкам, поздравляю!