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Зеленський назвав суму, яка
потрібна для відновлення Донбасу

Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:49

Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що для відновлення економіки Донбасу необхідно понад 300 млрд грн, і це буде масштабний проект з реінтеграції цих територій до складу України.

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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:49

Там война идет, чувак, какое восстановление. Тебя кинули. Путлеру нужна война, это его цель, ему не нужен ни Донбасс, ни что либо еще.
И вообще, не много ли на нашу шею? Мне интересно вот что.
https://mpulse.top/news/5d0b5a61340f0d2 ... n_get_more
Конституционный суд Украины отменил закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет, пишет Обозреватель.
Это что же выходит, вы дураки пашите, а менты с другими силовиками и чинушами будут и дальше выходить на пенсию в 38 лет. Браво! Ваши налоги идут здоровым быкам, поздравляю!
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