RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський назвав суму, яка
потрібна для відновлення Донбасу

Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:49

Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що для відновлення економіки Донбасу необхідно понад 300 млрд грн, і це буде масштабний проект з реінтеграції цих територій до складу України.

Дивися повний текст Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89425
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:49

Там война идет, чувак, какое восстановление. Тебя кинули. Путлеру нужна война, это его цель, ему не нужен ни Донбасс, ни что либо еще.
И вообще, не много ли на нашу шею? Мне интересно вот что.
https://mpulse.top/news/5d0b5a61340f0d2 ... n_get_more
Конституционный суд Украины отменил закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет, пишет Обозреватель.
Это что же выходит, вы дураки пашите, а менты с другими силовиками и чинушами будут и дальше выходить на пенсию в 38 лет. Браво! Ваши налоги идут здоровым быкам, поздравляю!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20617
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1241 раз.
Подякували: 2035 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:02

Re: Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Дон

  hxbbgaf написав:И вообще, не много ли на нашу шею?
у Володи перегрев.. какой смысл восстанавливать то, что в любой момент может быть уничтожено?
Логичнее сначала закончить войну, а инфраструктуру, то что осталось только поддерживать на этот период.
Джон
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 16.03.17
Подякував: 47 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:27

  Джон написав:у Володи перегрев.. какой смысл восстанавливать то, что в любой момент может быть уничтожено?
Логичнее сначала закончить войну, а инфраструктуру, то что осталось только поддерживать на этот период.

Ну так заканчивайте. Только как, идейка хоть одна есть. Только смотрите, когда будете её высказывать, не перегрейтесь. Лично у меня план есть, Кац предлагает сдаться. :D
Попаданец
 
Повідомлень: 791
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:32

  Джон написав:Логичнее сначала закончить войну, а инфраструктуру, то что осталось только поддерживать на этот период.


Нужно хотя бы вкладывать в ту часть Донбасса, которая подконтрольна Украине, чтобы увеличить контраст с этими " народными республиками", хотя с другой стороны чем хуже какой-то район в Житомирской области. Вообщем не ясно, что делать)
Laven
 
Повідомлень: 40
З нами з: 09.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:24

Попападанцю
У Каца хороша пропозиція! Треба втільки вирішити - кому. Поцу не можна ні в якому разі. Може тому ж таки Кацу?
vajnagi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 27.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:10

Не знаю насколько я права, но видела "привет" ЗЕ из миномета ....... Его вообще ни во что не ставят.
сова
 
Повідомлень: 740
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:57

А кому он эту суммуу назвал?
80 % семей украины которые сидят на субсидиях?
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:19

Re: Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Дон

  hxbbgaf написав:Путлеру нужна война

А Украине нужен мир?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 08.10.15
Подякував: 568 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік
R2 » П'ят 21 чер, 2019 15:43
2 42
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 16:59
Laven
НБУ назвав найбільших кредиторів України (таблиця)
R2 » П'ят 21 чер, 2019 12:56
2 81
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 14:17
semen_khlybov
Як розрахувати суму податку на закордонні посилки...
R2 » Чет 20 чер, 2019 13:28
5 213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 09:59
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.