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У Запоріжжі планують взяти в кредит 600 мільйонів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 19:28
Пропонуємо до обговорення:
Запорізька міська рада має намір укласти кредитні договори з двома банками та запозичити до бюджету міста 600 мільйонів гривень на розвиток інфраструктурних проектів.
Дивися повний текст У Запоріжжі планують взяти в кредит 600 мільйонів на розвиток аеропорту та ремонт доріг
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