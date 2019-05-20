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Кабмін схвалив скорочення на
50% облдержадміністрацій і...

Кабмін схвалив скорочення на 50% облдержадміністрацій і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:30

Кабмін схвалив скорочення на 50% облдержадміністрацій і...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України схвалив скорочення з 1 січня 2020 року штату обласних державних адміністрацій (ОДА) та районних державних адміністрацій (РДА) на 50%.

Дивися повний текст Кабмін схвалив скорочення на 50% облдержадміністрацій і райдержадміністрацій.
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