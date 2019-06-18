ПриватБанк має намір запустити нову версію інтернет-банку Приват24 в серпні 2019 року.
Дивися повний текст ПриватБанк назвав дату запуску нового Приват24.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:36
ПриватБанк назвав дату запуску нового Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк назвав дату запуску нового Приват24.
Додано: Чет 20 чер, 2019 19:36
Ох уж эти маркетологи.
- сделать отличную веб версию;
- для типа секурити убрать из неё вход чисто по паролю и оставить доступ только через SMS или через смартфон;
- сделать ур** мобильные версии, где функционал размазан по трём приложениям, но в которых доступ только по паролю имеется;
- радостно заявить, что народ массово пользуется мобильными версиями и надо их делать основными.
В общем, как в анекдоте "добровольно и с песней".
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