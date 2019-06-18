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ПриватБанк назвав дату
запуску нового Приват24

ПриватБанк назвав дату запуску нового Приват24
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:36

ПриватБанк назвав дату запуску нового Приват24

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк має намір запустити нову версію інтернет-банку Приват24 в серпні 2019 року.

Дивися повний текст ПриватБанк назвав дату запуску нового Приват24.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:36

Ох уж эти маркетологи.
- сделать отличную веб версию;
- для типа секурити убрать из неё вход чисто по паролю и оставить доступ только через SMS или через смартфон;
- сделать ур** мобильные версии, где функционал размазан по трём приложениям, но в которых доступ только по паролю имеется;
- радостно заявить, что народ массово пользуется мобильными версиями и надо их делать основными.

В общем, как в анекдоте "добровольно и с песней".
moveton
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