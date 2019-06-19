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Нацбанк оприлюднив нові вимоги
до банків щодо розкриття...

Нацбанк оприлюднив нові вимоги до банків щодо розкриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:40

Нацбанк оприлюднив нові вимоги до банків щодо розкриття...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк переглянув вимоги до банків щодо розкриття інформації про фінансові послуги своїм клієнтам.

Дивися повний текст Нацбанк оприлюднив нові вимоги до банків щодо розкриття даних.
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