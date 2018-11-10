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Як заробити починаючому
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Як заробити починаючому інвесторові?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:42

Як заробити починаючому інвесторові?

Пропонуємо до обговорення:
Прибуток від вкладів в іноземні інвестиційні фонди - реальний і стабільний дохід. Що це таке і як стати успішним учасником цього ринку? Які існують види інвестування і чому вклади в інвестфонди є найбільш вигідним рішенням? З цим нам допоможуть розібратися в Інноваційно Фінансово-Лизинговой компанії "«Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС».

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R2
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