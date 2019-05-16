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Ощадбанк доставлятиме пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін 19 червня схвалив реалізацію пілотного проекту.
Дивися повний текст Ощадбанк доставлятиме пенсії
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46
Конкуренция с Укрпочтой. Так и не договорились СЕО с СЕО..,
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