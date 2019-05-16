Кабмін 19 червня схвалив реалізацію пілотного проекту.
Дивися повний текст Ощадбанк доставлятиме пенсії.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46
Ощадбанк доставлятиме пенсії
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Дивися повний текст Ощадбанк доставлятиме пенсії.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:01
В Ощаде и так мало персонала в отделениях, особенно в регионах. Постоянные очереди.
Интересно каким это таким образом Ощщад сможет это делать. Отправит половину кассиров по селам?
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