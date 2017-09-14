Мінімальне значення "індексу смартфона» припало на 2015 рік
Дивися повний текст «Індекс смартфона»: скільки смартфонів може купити українець за свій місячний дохід (інфографіка).
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46
«Індекс смартфона»: скільки смартфонів може купити...
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Дивися повний текст «Індекс смартфона»: скільки смартфонів може купити українець за свій місячний дохід (інфографіка).
Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46
"за шесть лет смартфоны существенно подешевели" При этом за последние 4 года из этих шести по их же данным смартфоны на 25% подорожали. Не все смартфоны, конечно, а выбраные по ХЗ какому принципу для этого сравнения. Высосаная из пальца статья из таких же высосаных цифр ни о чём.
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