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«Індекс смартфона»: скільки
смартфонів може купити...

«Індекс смартфона»: скільки смартфонів може купити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46

«Індекс смартфона»: скільки смартфонів може купити...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальне значення "індексу смартфона» припало на 2015 рік

Дивися повний текст «Індекс смартфона»: скільки смартфонів може купити українець за свій місячний дохід (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46

"за шесть лет смартфоны существенно подешевели" При этом за последние 4 года из этих шести по их же данным смартфоны на 25% подорожали. Не все смартфоны, конечно, а выбраные по ХЗ какому принципу для этого сравнения. Высосаная из пальца статья из таких же высосаных цифр ни о чём.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:45

індекси вони вираховують )
спершу реальну середню зарплату навчіться вираховувати, для України, а не для нормальної країни потрібно формулу брати. В Україні як в в анекдоті, один отримує мільйон в місяць, а мільйон по гривні, в середньому зарплата вийде 2 грн.
fs87
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