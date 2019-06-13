Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада протягом наступних п'яти років не буде заважати бізнесу.
Дивися повний текст \"Не заважати бізнесу\": Президент озвучив важливе завдання для держави на п'ять років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 20:07
"Не заважати бізнесу": Президент озвучив важливе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Не заважати бізнесу\": Президент озвучив важливе завдання для держави на п'ять років.
Додано: Чет 20 чер, 2019 20:08
Да, давайте не мешать бизнесу производить и продавать фальсификат, травить им людей, впаривать плохую технику без реальной гарантии. Пусть только тронет кто этих "бизнесменов"! А вы - украинцы, возвращайтесь на родину, "вы нам потрибни", чтоб ели гуано вместо еды втридорога и покупали плохую технику по баснословным ценам.
|