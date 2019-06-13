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"Не заважати бізнесу":
Президент озвучив важливе...

"Не заважати бізнесу": Президент озвучив важливе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:07

"Не заважати бізнесу": Президент озвучив важливе...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада протягом наступних п'яти років не буде заважати бізнесу.

Дивися повний текст \"Не заважати бізнесу\": Президент озвучив важливе завдання для держави на п'ять років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:08

Да, давайте не мешать бизнесу производить и продавать фальсификат, травить им людей, впаривать плохую технику без реальной гарантии. Пусть только тронет кто этих "бизнесменов"! А вы - украинцы, возвращайтесь на родину, "вы нам потрибни", чтоб ели гуано вместо еды втридорога и покупали плохую технику по баснословным ценам.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:47

заверил, что власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу.


А если что будет не так, значит "я вам ничего не обещал".
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:12

  freelanc написав:Да, давайте не мешать бизнесу производить и продавать фальсификат, травить им людей, впаривать плохую технику без реальной гарантии. Пусть только тронет кто этих "бизнесменов"! А вы - украинцы, возвращайтесь на родину, "вы нам потрибни", чтоб ели гуано вместо еды втридорога и покупали плохую технику по баснословным ценам.

Конкуренция расставит всех по своим местам. Всегда радуюсь, когда закрывается очередной магазин, в котором или цены космические были или продавцы-хамы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:05

Re: "Не заважати бізнесу": Президент озвучив важливе...

  freelanc написав:Да, давайте не мешать бизнесу производить и продавать фальсификат, травить им людей, впаривать плохую технику без реальной гарантии

А сейчас прямо ата-та всем да? Только крючок для проверяющих органов доить деньги с бизнеса.
  Sommer написав:А если что будет не так, значит "я вам ничего не обещал".
зато ваш Керманыч за 4 года столько наобещал.. и как войну закончить и Крым вернул и коррупцию победил.. а уж про реХформы.. там и говорить нечего , команда проХфессионало их делала, чего только прокурор проХфессинал с образованием электрика стоит... или министр обороны с военным образованием полученным в период работы сторожем на автостоянке..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:20

24% коррупционеров и любителей бездорожья никак не угомонятся.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:25

Гройсман передал свои лозунги что ли.
В европе бизнес работает с рентабельностью 3% и это нормально.
В украине хотят наварить 50-300%
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:27

  blueiceua написав:Гройсман передал свои лозунги что ли.
В европе бизнес работает с рентабельностью 3% и это нормально.
В украине хотят наварить 50-300%

А какие проценты по кредитам в Европе? А расчитываются ли вовремя контрагенты? Приходят ли макси шоу в офис? И много таких вопросов, очень много. Да и 300% только гос тендера дают и то своим.
esaul
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:47

  Джон написав:министр обороны с военным образованием полученным в период работы сторожем на автостоянке..

Доповню: або Верховний Головнокомандуючий, який не тільки не служив, а і проігнорував 4 повістки до воєнкомату.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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