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У Вінниці складають
тролейбуси з автономним ходом

У Вінниці складають тролейбуси з автономним ходом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:25

У Вінниці складають тролейбуси з автономним ходом

Пропонуємо до обговорення:
У Вінниці планують зібрати на базі тролейбусного депо "Вінницької транспортної компанії" три тролейбуси з автономним ходом.

Дивися повний текст У Вінниці складають тролейбуси з автономним ходом.
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