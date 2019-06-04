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Стала відома сума виплат за
зовнішнім боргом до кінця...

Стала відома сума виплат за зовнішнім боргом до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:31

Стала відома сума виплат за зовнішнім боргом до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю

Дивися повний текст Стала відома сума виплат за зовнішнім боргом до кінця 2019 року (інфографіка).
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