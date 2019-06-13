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У Зеленського пояснили, навіщо
він скасував понад 160...

У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:41

У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський скасував 161 указ попередніх президентів для дерегуляції та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160 указів екс-президентів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:41

эти 160 указов не дотянули экономику даже до уровня раши, зачем они нужны были? Они такие же бестолковые как и 99% из 450 народных дармоедов в раде.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:57

  Rainbow написав:эти 160 указов не дотянули экономику даже до уровня раши, зачем они нужны были? Они такие же бестолковые как и 99% из 450 народных дармоедов в раде.


Вот именно к уровню эконимики Раши нужно было стремится. Сильно зависящая страна от цен на нефть и газ, нам вообще не пример.
Laven
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43

  Rainbow написав:эти 160 указов не дотянули экономику даже до уровня раши, зачем они нужны были? Они такие же бестолковые как и 99% из 450 народных дармоедов в раде.

Не такие уж и бестолковые, раз могут и с того света голосовать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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