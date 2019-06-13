Президент Володимир Зеленський скасував 161 указ попередніх президентів для дерегуляції та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160 указів екс-президентів.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:41
У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160...
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Дивися повний текст У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160 указів екс-президентів.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:41
эти 160 указов не дотянули экономику даже до уровня раши, зачем они нужны были? Они такие же бестолковые как и 99% из 450 народных дармоедов в раде.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:57
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43
Не такие уж и бестолковые, раз могут и с того света голосовать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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