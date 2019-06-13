У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160...

Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:05

NetSerpent написав: Імітація бурхливої діяльності, от і все пояснення. Імітація бурхливої діяльності, от і все пояснення.

Ну указ что президент может ходить на работу в шортах - Это сильно. Уверен - у него есть кондиционеры везде. Какие шорты и за чем ? Это непристойно даже. В курортных городах запрещают в шортах в общественные места ходить. Типа кафе , если оно не на пляже. Так там на улице нет кондиков. пляжникв в шортах можно понять. А тут - очень странно. Это неуважение к людям. А тут еще неуважение к должности А отмена школьной формы ?!Как вы считаете - переезд в другое здание чем вызван ? Плохая аура ? Публичные люди устойчивы к негативной ауре и к любой ауре - они должны быть выше "ауры". Тем более эта аура давно отыграна и она не живая - не активная. Нужно наполнять живой аурой помещение и текущее время - своей аурой. Иначе актер не сможет выступать нигде. Если он не может своей аурой вытеснить не нужную отработанную ауру - актер н сможет выступать, обычно актеры дирижируют аурой зала. И речь о живой ауре. Везде есть негатив. И в концерном зале - это живой текущий пульсирующий негатив. Это элементарно. Особенно это странно для актера. Актеры выступают при любой ауре и даже манипулируют ею. Не верю.Прослушка ? Это более вероятно. Но для публичного человека - чего бояться ? В редких случаях - если необходима секретность , это легко обеспечить. Но в большинстве случав президенту секретность противопоказана. Ему необходимо быть открытым и публичным. Я предполагаю, что скорее всего переезд - так как он опасается "Соросогейта". Все уже давно все поняли - но железных улик в СМИ - нет. Кстати Наливайченко упоминал в этой связи - эксцесс Мельниченко.