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У Зеленського пояснили, навіщо
він скасував понад 160...

У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:41

У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський скасував 161 указ попередніх президентів для дерегуляції та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160 указів екс-президентів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:41

эти 160 указов не дотянули экономику даже до уровня раши, зачем они нужны были? Они такие же бестолковые как и 99% из 450 народных дармоедов в раде.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:57

  Rainbow написав:эти 160 указов не дотянули экономику даже до уровня раши, зачем они нужны были? Они такие же бестолковые как и 99% из 450 народных дармоедов в раде.


Вот именно к уровню эконимики Раши нужно было стремится. Сильно зависящая страна от цен на нефть и газ, нам вообще не пример.
Laven
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43

  Rainbow написав:эти 160 указов не дотянули экономику даже до уровня раши, зачем они нужны были? Они такие же бестолковые как и 99% из 450 народных дармоедов в раде.

Не такие уж и бестолковые, раз могут и с того света голосовать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:22

Імітація бурхливої діяльності, от і все пояснення.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:05

  NetSerpent написав:Імітація бурхливої діяльності, от і все пояснення.

Ну указ что президент может ходить на работу в шортах - Это сильно :lol: . Уверен - у него есть кондиционеры везде. Какие шорты и за чем ? Это непристойно даже. В курортных городах запрещают в шортах в общественные места ходить. Типа кафе , если оно не на пляже. Так там на улице нет кондиков. пляжникв в шортах можно понять. А тут - очень странно. Это неуважение к людям. А тут еще неуважение к должности А отмена школьной формы ?!

Как вы считаете - переезд в другое здание чем вызван ? Плохая аура ? Публичные люди устойчивы к негативной ауре и к любой ауре - они должны быть выше "ауры". Тем более эта аура давно отыграна и она не живая - не активная. Нужно наполнять живой аурой помещение и текущее время - своей аурой. Иначе актер не сможет выступать нигде. Если он не может своей аурой вытеснить не нужную отработанную ауру - актер н сможет выступать, обычно актеры дирижируют аурой зала. И речь о живой ауре. Везде есть негатив. И в концерном зале - это живой текущий пульсирующий негатив. Это элементарно. Особенно это странно для актера. Актеры выступают при любой ауре и даже манипулируют ею. Не верю.

Прослушка ? Это более вероятно. Но для публичного человека - чего бояться ? В редких случаях - если необходима секретность , это легко обеспечить. Но в большинстве случав президенту секретность противопоказана. Ему необходимо быть открытым и публичным. Я предполагаю, что скорее всего переезд - так как он опасается "Соросогейта". Все уже давно все поняли - но железных улик в СМИ - нет. Кстати Наливайченко упоминал в этой связи - эксцесс Мельниченко.
kalinavalera1
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