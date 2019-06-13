Президент Володимир Зеленський скасував 161 указ попередніх президентів для дерегуляції та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160 указів екс-президентів.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:41
У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160 указів екс-президентів.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:41
эти 160 указов не дотянули экономику даже до уровня раши, зачем они нужны были? Они такие же бестолковые как и 99% из 450 народных дармоедов в раде.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:57
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43
Не такие уж и бестолковые, раз могут и с того света голосовать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:22
Імітація бурхливої діяльності, от і все пояснення.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:05
Ну указ что президент может ходить на работу в шортах - Это сильно . Уверен - у него есть кондиционеры везде. Какие шорты и за чем ? Это непристойно даже. В курортных городах запрещают в шортах в общественные места ходить. Типа кафе , если оно не на пляже. Так там на улице нет кондиков. пляжникв в шортах можно понять. А тут - очень странно. Это неуважение к людям. А тут еще неуважение к должности А отмена школьной формы ?!
Как вы считаете - переезд в другое здание чем вызван ? Плохая аура ? Публичные люди устойчивы к негативной ауре и к любой ауре - они должны быть выше "ауры". Тем более эта аура давно отыграна и она не живая - не активная. Нужно наполнять живой аурой помещение и текущее время - своей аурой. Иначе актер не сможет выступать нигде. Если он не может своей аурой вытеснить не нужную отработанную ауру - актер н сможет выступать, обычно актеры дирижируют аурой зала. И речь о живой ауре. Везде есть негатив. И в концерном зале - это живой текущий пульсирующий негатив. Это элементарно. Особенно это странно для актера. Актеры выступают при любой ауре и даже манипулируют ею. Не верю.
Прослушка ? Это более вероятно. Но для публичного человека - чего бояться ? В редких случаях - если необходима секретность , это легко обеспечить. Но в большинстве случав президенту секретность противопоказана. Ему необходимо быть открытым и публичным. Я предполагаю, что скорее всего переезд - так как он опасается "Соросогейта". Все уже давно все поняли - но железных улик в СМИ - нет. Кстати Наливайченко упоминал в этой связи - эксцесс Мельниченко.
Додано: Суб 22 чер, 2019 11:13
kalinavalera1 Не знаю где вас так жестоко в шортах ущемляли, может в очень статусных ресторанах, но в обычных заведениях ни в одной стране не сталкивался
Додано: Суб 22 чер, 2019 19:42
Шорты, спортивные костюмы , пижамы, велосипедки , купальники, банные махровые и шелковые халаты , пеньюары, кухонные фартуки , рыбацкие сапоги и тп. А еще пчеловоды носят такую шляпу с "вуалью" от пчел - все это очень специфическая одежда. Даже на вечеринках бывает дресс-код. Тем более в политике и в бизнесе. Я не понимаю - за чем человеку - у которого везде кондики демонстрировать голое тело, там более далеко не юноша и не красавец -не Аполлон. Это для президента он молод и не опытен, а для манекенщика -для модели - он уже стар. Хотя и для молодого красавца - это тоже не этично в ряде случае. А для не молодого и не красивого мужчины - публично обнажаться.... Уж лучше бы в пижаме рассекал! Или в женском пеньюаре - в рамках борьбы за свободу лиц с нетрадиционной ориентацией? То что он от галстука отказался - понимаю и не осуждаю. ( смотря в каких случаях, конечно). В жару светлый льняной костюм кстати. Можно от пиджака отказаться. Тоже можно понять. А шорты - это уже дичь. Ему не об том думать надо, не о нарядах, и не о своем повышенном комфорте, дико одеждой привлекать к себе внимание. Вы видели когда-нибудь СЛУГУ - официанта, допустим к примеру - в шортах ? Мужчина - который служит - возьмем другую сферу -в армии - не одевается по свой прихоти. Одежда в том числе демонстрирует настроение и состояние человека. На работе уместно не расслабляться "до шортов" даже солдату. А уж президент тем более обязан быть сосредоточенным и собранным. Не тем он занимается. Странно что он "не тем " - слишком активно занимается. Есть две темы - а точнее даже все 4 , которые он должен "потянуть". Это - тарифы, война, зарплаты и пенсии ( доходы населения в пределах реального прожиточного минимума общепринятого на этой планете ), экономический рост и развитие страны. Какие шорты и школьные формы ?
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